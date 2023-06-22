Oryx порахував втрати техніки з початку війни: РФ втратила утричі більше за Україну

Україна продовжує нищити російську артилерію та з великою перевагою перемагати у контрбатарейній боротьбі.

Росія за час широкомасштабної фази війни втратила 10741 одиницю техніки, з них: знищено 7129 одиниць, пошкоджено — 388, залишено — 405, захоплено українськими захисниками — 2819 одиниць. Такі дані наводить проєкт військової аналітики Oryx, інформує ZN.ua.

Oryx порахував втрати техніки з початку війни: РФ втратила утричі більше за Україну
© Оперативно-тактичне угрупування "Північ"

Україна, за оцінками експертів, втратила 3723 одиниці техніки: 2440 одиниць було знищено, 240 —пошкоджено, 131 одиницю було залишено, ще 912 — захоплено ворогом.

Аналітики наголошують, що до цього списку входять лише знищені транспортні засоби та техніка, про які є фото- чи відеозаписи. Тому реальна кількість знищеної техніки значно перевищує зафіксовану у звіті. До цього переліку не входять боєприпаси, безпілотники цивільного класу та цивільні транспортні засоби.

Naalsio, один з контрибуторів проекту Oryx, підсумував задокументовані українські та російські втрати в техніці з 1 по 19 червня на південному напрямку — там, де Україна зараз розгортає контрнаступ.

Як йдеться у повідомленні, Росія втратила 65 одиниць техніки, Україна — 105, але майже половина з цієї кількості залишена екіпажем. Враховуючи, що більшу частину (43 одиниці) залишеної техніки евакуювали і привели до ладу, то реальні втрати з боку України можна оцінити приблизно у 62 одиниці.

Президент ворожої країни Владімір Путін сьогодні заявив, що Україна втратила 245 танків та 678 бронемашин. Який період він має на увазі – не повідомляється.

Раніше Путін коментував втрати ЗСУ та російської армії 13 червня. Тоді, на зустрічі з російськими «воєнкорами», він сказав, що ЗСУ втратили 160 танків та 360 бронемашин, але не уточнив, за який час. Російські втрати він оцінив у 54 танки, причому частину з них він назвав такими, що підлягають відновленню.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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