Україна уже захищає простір свободи НАТО – Зеленський

За його словами, лідери Альянсу мають мати мужність це визнати.

Україна вже захищає свободу у просторі Північноатлантичного альянсу і чекає на мужність лідерів НАТО це визнати, заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 21 червня, під час виступу на відкритті конференції з відновлення України в Лондоні по відеозв’язку, інформує ZN.ua.

Україна уже захищає простір свободи НАТО – Зеленський
© Офіс президента України

Він зазначив, що Україні вже вдалося об’єднати ЄС до безпрецендентного рівня.

«Це єдність цінностей, яка знайшла відображення у багатьох політичних, економічних, санкційних та гуманітарних рішеннях. Україна задіяла всю ту силу солідарності, заради якої ЄС був задуманий. І Україна теж активізує моральну силу НАТО», - сказав він.

За словами Зеленського, так як Україна вже належить ціннісному простору ЄС, вона фактично належить і до простору безпеки НАТО.

«Так само, як Україна вже є частиною спільного ринку ЄС і перебуває на шляху до повноправного членства, ми вже захищаємо спільний простір свободи в Альянсі і тільки чекаємо на мужність лідерів Альянсу, щоб політично визнати цю реальність»», - заявив він.

Зеленський зазначив, що завдяки цим цінностям Україна розвіває міцні двосторонні союзи з лідерами демократичного світу, як Великобританія, США, всі члени ЄС, Канада, Японія, Австралія…

«І це дає нам нові сили в обороні, економіці та глобальній перспективі демократії. Ми будуємо наші союзи і таким чином зберігаємо той рівень свободи, до якого звик наш народ», – додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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