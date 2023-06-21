Росіяни на окупованих територіях використовують дітей для пропаганди — ЦНС

Окупанти намагаються знищити самоідентифікацію цілого покоління українців.

Російські загарбники використовують дітей для власної пропаганди. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни на окупованих територіях використовують дітей для пропаганди — ЦНС
Фото ілюстративне
© Минобороны РоSSии/t.me

Зокрема, на тимчасово окупованих територіях загарбницька “адміністрація” через підконтрольних вчителів змушує дітей у пришкільних таборах писати листи російським окупантам.

За даними ЦНС, такі листи централізовано писали у таборах Бердянська та Мелітополя, діти робили це під запис пропагандистів. Крім того, самі листи переписувались під диктування російських вчителів, яких завезли в регіон.

У ЦНС наголосили, що загарбники перетворили школи на тимчасово окупованих територіях на пропагандистські осередки. Також росіяни штрафують батьків, які не віддають дітей до цих «шкіл» і погрожують позбавленням батьківських прав.

Крім того, у самих школах окупанти створили «молодіжні» та мілітаристичні рухи, вступ до яких фактично примусовий.

ЦНС пояснює, що така політика загарбників спрямована на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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