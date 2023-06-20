В Росії до 16 років колонії засудили українського військового
Свого часу Денис Мурига служив в підрозділі, створеному на основі батальйону «Айдар».
Південний окружний військовий суд Росії у Ростові-На-Дону засудив українського військового Дениса Муригу, до 16 років колонії у справі про участь в «незаконному збройному формуванні», інформує
Як
За версією російського «слідства», на початку 2015 року Мурига вступив до батальйону «Айдар» та пройшов там навчання, а згодом став заступником командира у Лисичанську. У березні того ж року Мурига був у складі групи айдарівців, які підірвали міст на окупованій Росією території Луганської області України. Ці дії спричинили загибель людей, вважає слідство.
Стверджується, що Дениса Муригу затримали у квітні 2022 року нібито при спробі в'їхати до Росії у потоці біженців. За інформацією об'єднаної прес-служби судів Ростовської області, він має подвійне громадянство – Росії та України
Як зазначає «