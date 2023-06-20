В Росії до 16 років колонії засудили українського військового

Свого часу Денис Мурига служив в підрозділі, створеному на основі батальйону «Айдар».

Південний окружний військовий суд Росії у Ростові-На-Дону засудив українського військового Дениса Муригу, до 16 років колонії у справі про участь в «незаконному збройному формуванні», інформує ZN.ua.

В Росії до 16 років колонії засудили українського військового

Як заявляють російські ЗМІ, Мурига, який був заступником командира підрозділу, що входив до складу українського батальйону «Айдар», «цілком визнав провину і покаявся». Його визнано винним за статтями Кримінального кодексу РФ «Участь у діяльності незаконного збройного формування» та «Проходження навчання для здійснення терористичної діяльності).

За версією російського «слідства», на початку 2015 року Мурига вступив до батальйону «Айдар» та пройшов там навчання, а згодом став заступником командира у Лисичанську. У березні того ж року Мурига був у складі групи айдарівців, які підірвали міст на окупованій Росією території Луганської області України. Ці дії спричинили загибель людей, вважає слідство.

Стверджується, що Дениса Муригу затримали у квітні 2022 року нібито при спробі в'їхати до Росії у потоці біженців. За інформацією об'єднаної прес-служби судів Ростовської області, він має подвійне громадянство – Росії та України

Як зазначає «Настоящее время», на суді було аргументовано, що батальйон «Айдар» був розформований на початку 2015 року, а Муригу мобілізували на військову службу в 24-й окремий штурмовий батальйон сухопутних військ України, створений на його основі, але на рішення суду це не вплинуло.


Ірина Знась, ZN.ua





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