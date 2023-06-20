Блінкен про візит до Китаю: «Відчувалась напруженість відносин між країнами»

Однак Ентоні Блінкен заявив, що останні два дні стали позитивним кроком вперед.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Китай . За його словами, під час візиту було «очевидно», що відносини між країнами були «нестабільними» до його приїзду, і обидві сторони визнали необхідність їх стабілізації, передає BBC, інформує ZN.ua .

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Під час пресконференції Блінкен заявив, що важливо відкрити кращі лінії зв’язку, аби усунути неправильне сприйняття та прорахунки. За словами американського держсекретаря, найближчими тижнями можна очікувати візити інших високопоставлених чиновників США до Китаю та навпаки.

«Прогрес важкий, це не результат однієї поїздки», – зазначив Блінкен та додав, що останні два дні стали позитивним кроком вперед.

Нагадаємо, що Блінкен є найвищим посадовцем США , який відвідав Китай за адміністрації президента Джо Байдена, який вступив на посаду в січні 2021 року. Спостерігачі вважають, що переговори на рівні міністрів можуть прокласти шлях до зустрічі між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом США Джо Байденом вже у цьому році.

17 червня Байден заявив, що сподівається зустрітися із Сі «протягом наступних кількох місяців» та поговорити «про те, як ми можемо порозумітися в тих сферах, де ми можемо порозумітися».