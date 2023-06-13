Путін погрожує виходом із зернової угоди

Російський автократ заявив, що Росію "обдурили".

Росія розмірковує над виходом із зернової угоди, заявив Путін під час зустрічі з російськими "воєнкорами", інформує ZN.ua .

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«Ми зараз думаємо над тим, щоб вийти з цієї зернової угоди. Тим більше, що ці коридори, якими йдуть кораблі, постійно використовуються противником для запуску безпілотників, морських безпілотників», — заявив російський президент, додавши, що зернові коридори використовуються, зокрема, для постачання зброї.

Путін звинуватив країни Заходу у невиконанні російських вимог у межах Чорноморської зернової ініціативи, мовляв Москві обіцяли «лібералізацію постачання зерна на зовнішні ринки», тобто зняття деяких запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну санкцій, однак цього, за його словами, не зроблено.

«Там було багато різних умов, які західники повинні були виконати під керівництвом ООН . Не зроблено нічого. Нас вчергове обдурили», – пожалівся він.

Хоча російський експорт сільгосппродукції не підпадає під міжнародні санкції, накладені у зв'язку із вторгненням російських військ в Україну, у Москві стверджують, що обмеження щодо оплати, перевезень та страхування значно ускладнюють їй закордонні поставки.

Чорноморська зернова ініціатива була укладена в липні 2022 року, декілька разів її продовжували. У травні 2023 року Росія погодилася продовжити угоду лише на 60 днів.

За словами очільника Кремля, Росія продовжувала термін дії зернової ініціативи «виключно в інтересах дружніх країн», які не підтримують «агресивних дій Заходу та їхніх сателітів на Україні».

Він додав, що незабаром до Москви приїдуть лідери африканських країн, яким він пообіцяв безкоштовно надати зерно, «яке до них не доходить».

Нагадаємо, Росія заявила, що блокуватиме прохід суден до українського порту «Південний» доти, доки Україна не запустить аміакопровід «Одеса-Тольятті».