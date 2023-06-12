Уряд створить реєстр постраждалих від підриву дамби Каховської ГЕС

Людям обіцяють допомогу у відбудові житла та фінансову підтримку.

Уряд у неділю, 11 червня, провів нараду щодо ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, буде створено реєстр всіх, хто постраждав, щоб напрацювати механізми компенсацій, інформує ZN.ua .

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"Маємо оперативно створити реєстр постраждалих громад, аби розуміти потреби кожного та мати основу для виділення коштів і компенсацій. Також на доручення Президента України Володимира Зеленського швидко напрацьовуємо механізм компенсацій для людей, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. Маємо забезпечити як допомогу при відбудові житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування",- зазначив Шмигаль, інформує урядовий портал.

В найближчому майбутньому планується розпочати будівництво нових водогонів і насосних станцій.

Під час рятувальної операції евакуювали понад 2,7 тис. людей, розгорнули 13 евакуаційних пунктів, залучили до робіт понад 2 тис. рятувальників та 260 одиниць техніки.

Підтопленими залишаються понад 4300 будівель. Проте, загальна площа затопленої території зменшилася майже вдвічі, рівень води буде знижуватися до природних значень ще орієнтовно протягом двох тижнів.