Уряд створить реєстр постраждалих від підриву дамби Каховської ГЕС

Людям обіцяють допомогу у відбудові житла та фінансову підтримку.

Уряд у неділю, 11 червня, провів нараду щодо ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, буде створено реєстр всіх, хто постраждав, щоб напрацювати механізми компенсацій, інформує ZN.ua.

Уряд створить реєстр постраждалих від підриву дамби Каховської ГЕС
© Денис Шмигаль/Telegram

"Маємо оперативно створити реєстр постраждалих громад, аби розуміти потреби кожного та мати основу для виділення коштів і компенсацій. Також на доручення Президента України Володимира Зеленського швидко напрацьовуємо механізм компенсацій для людей, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. Маємо забезпечити як допомогу при відбудові житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування",- зазначив Шмигаль, інформує урядовий портал.

В найближчому майбутньому планується розпочати будівництво нових водогонів і насосних станцій.

Під час рятувальної операції евакуювали понад 2,7 тис. людей, розгорнули 13 евакуаційних пунктів, залучили до робіт понад 2 тис. рятувальників та 260 одиниць техніки.

Підтопленими залишаються понад 4300 будівель. Проте, загальна площа затопленої території зменшилася майже вдвічі, рівень води буде знижуватися до природних значень ще орієнтовно протягом двох тижнів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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