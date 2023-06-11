У Польщі спробували обікрасти потяг, який віз боєприпаси для України

Це не вдалось.

У Польщі троє чоловіків спробували пограбувати американський спецпотяг, який віз боєприпаси в Україну. Як виявилось, вони не знали, що викрали. Коли зрозуміли, злякалися та викинули снаряди в озеро. Про це повідомляє польська газета Wyborcza , інформує ZN.ua .

Подія сталася у неділю, 4 червня. Співробітники залізничної охорони помітили, що на контейнері одного з вагонів відсутня пломба, а пізніше побачили, що у вагоні немає чотирьох ящиків із боєприпасами. Відомо, що поїзд прямував з Німеччини і його мали охороняти військові НАТО.

Охорона повідомила поліцію про крадіжку, і правоохоронцям вдалося встановити, що за пограбуванням стоять троє місцевих жителів 26, 34 та 39 років. Їх і раніше притягували до відповідальності за "майнові правопорушення".

"Чоловіки увірвалися до вагону та сподівалися отримати вигідний видобуток. Коли вони зрозуміли, що саме вкрали, злякалися і вирішили кинути награбоване, побоюючись серйозних наслідків", - розповів представник головного управління поліції Маріуш Чарка.

Ящики з боєприпасами викинули в озеро: три ящики вони не відкрили, а одий було зламано, хоча всередині всі боєприпаси були на місці. Наразі злочинцям загрожує до 10 років позбавлення волі.