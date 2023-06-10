Відгуки ЗСУ про німецьку зброю в Україні дуже позитивні — глава Rheinmetall

Вона продемонструвала надійність та довговічність.

Відгуки українських військових про поставлене німецьке озброєння дуже позитивні. Про це заявив в інтерв’ю виданню RND керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, інформує ZN.ua .

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"Відгуки українців про німецьку зброю дуже позитивні. Взяти хоча б самохідну гаубицю PzH2000, шасі та системи озброєння якої були поставлені компанією Rheinmetall. Взагалі то ми говоримо, що ствол потрібно міняти приблизно після 4500 пострілів. Але українці вистрілюють до 20 000 пострілів, що фактично неможливо. Інші стволи вже давно б тріснули", - прокоментував Паппергер.

За його словами, війна Росії проти України відіграла головну роль у нинішньому зростанні Rheinmetall. Уряди країн це зрозуміли, тому попит на продукцію концерну тільки зростає.

"Зараз ми ведемо переговори про кілька дуже великих контрактів: танки, боєприпаси, скоро протиповітряна оборона – і літаки. Мова йде про довгі строки і багато мільярдів євро", - каже Паппергер.