Росіяни планують «евакуацію» з півночі Криму — ЦНС

Першочергово вивозитимуть представників окупаційних «адміністрацій» та їхні родини.

Російські окупанти планують «евакуацію» з півночі тимчасово окупованого Криму. Росіяни проводять заходи з підготовки переміщення населення, а також викрадення матеріально-культурних цінностей, повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Росіяни планують «евакуацію» з півночі Криму — ЦНС
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За даними ЦНС, загарбники вже віддали розпорядження «адміністраціям» на півночі півострова щодо підготовки «евакуації».

Зокрема, віддані вказівки щодо списку населення на примусову «евакуацію» вглиб півострова або на територію Росії. За даними кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у Армянську.

Першочергово вивозитимуть представників окупаційних «адміністрацій» та їхні родини, а також техніку і документи. Водночас окупанти вимагають сформувати списки матеріально-культурних цінностей, які планують викрасти.

Раніше речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що ускладнене водопостачання через знищення Каховської ГЕС посилює панічні настрої в тимчасово окупованому Криму.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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