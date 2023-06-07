Осушення Каховського водосховища вплине на 11 заповідників

Також Україна втратить значний промисловий ресурс риби.

Осушення дна Каховського водосховища та витоку води з нього найбільше вплине на рибні ресурси України, які будуть втрачені. Також загине у найближчі дні, або загинула більшість всіх живих організмів, що населяли Каховське водосховище, заявляє про складні наслідки для природи знищення Каховської ГЕС Українська природоохоронна група, інформує ZN.ua.

Осушення Каховського водосховища вплине на 11 заповідників
Національний природний парк “Кам’янська Січ”
© Природно-заповідний фонд України

За даними експертів, на момент теракту лише у Каховському водосховищі нараховувалось не менше ніж 43 види риб, з яких 20 видів мають промислове значення для України.Частина риби уже загинула. На відновлення запасів до докатастрофного рівня знадобиться мінімум 7-10 років.

«Усі місця нересту і основний обсяг води, що є середовищем існування риб, – знищено. Нерест більшості видів припадає на кінець весни – початок літа. Унаслідок швидкого випорожнення водосховища на осушених ділянках мілководь опиниться майже вся рибна молодь, яка приречена на загибель, що підірве результати нересту в довгостроковому періоді», - вказують експерти.

Також у результаті обміління Каховського водосховища, скоріш за все, припинить своє існування зимувальна яма в акваторії Республіканської затоки на території Національного природного парку “Кам’янська Січ”, та інші зимувальні ями риб.

Більшість риби, яку віднесе у море, загине у солоній воді.

Також в регіоні зникне низка видів птахів, які гніздяться в цих місцях, зокрема, мартини, крячки тощо.

Внаслідок катастрофічного зниження рівня води у водосховищі зникнуть водні та прибережно-водні рослини водосховища, а зона оголення дна водосховища стане найбільшим в регіоні осередком розмноження небезпечних інвазійних чужорідних для регіону видів.

Вище греблі Каховської ГЕС, у результаті осушення, постраждає також ціла низка природоохоронних територій, зокрема мінімум 11 об’єктів природно-заповідного фонду, деякі з них мають міжнародне значення. Зокрема мова йде про:

національні природні парки

  • Кам’янська Січ (12261,14 га);
  • Великий Луг (16756 га)
  • Регіональний ландшафтний парк “Панай”

ландшафтні заказники:

  • Каїрська балка (664,9 га);
  • Урочище Май Гора (68,0 га)
  • Кам’янський лісовий масив
  • Іванівський бір
  • Водянські кучугури

заповідні урочища:

  • Стояни (15 га),
  • Малокаховський бір (177 га).
  • Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва: Дендропарк Каховського лісгоспзагу (15 га).


Ірина Знась, ZN.ua





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