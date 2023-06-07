Осушення Каховського водосховища вплине на 11 заповідників
Також Україна втратить значний промисловий ресурс риби.
Осушення дна Каховського водосховища та витоку води з нього найбільше вплине на рибні ресурси України, які будуть втрачені. Також загине у найближчі дні, або загинула більшість всіх живих організмів, що населяли Каховське водосховище,
За даними експертів, на момент теракту лише у Каховському водосховищі нараховувалось не менше ніж 43 види риб, з яких 20 видів мають промислове значення для України.
«Усі місця нересту і основний обсяг води, що є середовищем існування риб, – знищено. Нерест більшості видів припадає на кінець весни – початок літа. Унаслідок швидкого випорожнення водосховища на осушених ділянках мілководь опиниться майже вся рибна молодь, яка приречена на загибель, що підірве результати нересту в довгостроковому періоді», - вказують експерти.
Також у результаті обміління Каховського водосховища, скоріш за все, припинить своє існування зимувальна яма в акваторії Республіканської затоки на території Національного природного парку “Кам’янська Січ”, та інші зимувальні ями риб.
Більшість риби, яку віднесе у море, загине у солоній воді.
Також в регіоні зникне низка видів птахів, які гніздяться в цих місцях, зокрема, мартини, крячки тощо.
Внаслідок катастрофічного зниження рівня води у водосховищі зникнуть водні та прибережно-водні рослини водосховища, а зона оголення дна водосховища стане найбільшим в регіоні осередком розмноження небезпечних інвазійних чужорідних для регіону видів.
Вище греблі Каховської ГЕС, у результаті осушення, постраждає також ціла низка природоохоронних територій, зокрема мінімум 11 об’єктів природно-заповідного фонду, деякі з них мають міжнародне значення. Зокрема мова йде про:
національні природні парки
- Кам’янська Січ (12261,14 га);
- Великий Луг (16756 га)
- Регіональний ландшафтний парк “Панай”
ландшафтні заказники:
- Каїрська балка (664,9 га);
- Урочище Май Гора (68,0 га)
- Кам’янський лісовий масив
- Іванівський бір
- Водянські кучугури
заповідні урочища:
- Стояни (15 га),
- Малокаховський бір (177 га).
- Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва: Дендропарк Каховського лісгоспзагу (15 га).