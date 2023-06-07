Осушення Каховського водосховища вплине на 11 заповідників

Також Україна втратить значний промисловий ресурс риби.

Осушення дна Каховського водосховища та витоку води з нього найбільше вплине на рибні ресурси України, які будуть втрачені. Також загине у найближчі дні, або загинула більшість всіх живих організмів, що населяли Каховське водосховище, заявляє про складні наслідки для природи знищення Каховської ГЕС Українська природоохоронна група, інформує ZN.ua .

Національний природний парк “Кам’янська Січ” © Природно-заповідний фонд України

За даними експертів, на момент теракту лише у Каховському водосховищі нараховувалось не менше ніж 43 види риб, з яких 20 видів мають промислове значення для України. Частина риби уже загинула . На відновлення запасів до докатастрофного рівня знадобиться мінімум 7-10 років.

«Усі місця нересту і основний обсяг води, що є середовищем існування риб, – знищено. Нерест більшості видів припадає на кінець весни – початок літа. Унаслідок швидкого випорожнення водосховища на осушених ділянках мілководь опиниться майже вся рибна молодь, яка приречена на загибель, що підірве результати нересту в довгостроковому періоді», - вказують експерти.

Також у результаті обміління Каховського водосховища, скоріш за все, припинить своє існування зимувальна яма в акваторії Республіканської затоки на території Національного природного парку “Кам’янська Січ”, та інші зимувальні ями риб.

Більшість риби, яку віднесе у море, загине у солоній воді.

Також в регіоні зникне низка видів птахів, які гніздяться в цих місцях, зокрема, мартини, крячки тощо.

Внаслідок катастрофічного зниження рівня води у водосховищі зникнуть водні та прибережно-водні рослини водосховища, а зона оголення дна водосховища стане найбільшим в регіоні осередком розмноження небезпечних інвазійних чужорідних для регіону видів.

Вище греблі Каховської ГЕС, у результаті осушення, постраждає також ціла низка природоохоронних територій, зокрема мінімум 11 об’єктів природно-заповідного фонду, деякі з них мають міжнародне значення. Зокрема мова йде про:

національні природні парки

Кам’янська Січ (12261,14 га);

Великий Луг (16756 га)

Регіональний ландшафтний парк “Панай”

ландшафтні заказники:

Каїрська балка (664,9 га);

Урочище Май Гора (68,0 га)

Кам’янський лісовий масив

Іванівський бір

Водянські кучугури

заповідні урочища: