Австралійський генерал пояснив, навіщо Путіну мобілізація і як вона вплине на війну проти України

Генерал Раян зауважив, що російський автократ оголосив про мобілізацію так, щоб у нього була можливість звинуватити у всьому військових, якщо вона провалиться, інформує ZN.ua.

Австралійський генерал пояснив, навіщо Путіну мобілізація і як вона вплине на війну проти України
© Офіційний сайт Кремля

Промова Владіміра Путіна, в якій він оголосив про часткову мобілізацію і про проведення «референдумів» на окупованих частинах України, була обережним балансуванням лідера під тиском, який намагається задовольнити політичних «яструбів» і російських воєнкорів, уникнути невдоволення широких верств населення, задобрити військових і створити враження, ніби він не програє у війні.

Таку оцінку заявам російського автократа дав австралійський генерал у відставці Мік Раян на своїй сторінці у Twitter. Він зауважив, що Путін, оголошуючи мобілізацію в Росії, не назвав її своїм наказом. Натомість він сказав: «Я вважаю за необхідне підтримати пропозицію Міністерства оборони і Генерального штабу щодо проведення часткової мобілізації». На думку Раяна, це основа, яка дозволить йому звинуватити російських військових у війні проти України.

На думку австралійського генерала, часткова мобілізація навряд чи задовольнить російських «яструбів» і, швидше за все, налякає населення. Саме тому авіаквитки на рейси з Росії «продаються так швидко». Скільки часу знадобиться на проведення цієї мобілізації? Важко сказати. Однак, війська, завданням яких буде стати підкріпленням на вже зайнятих позиціях, можна підготувати значно швидше, ніж сили для наступальних операцій.

На думку Раяна, Путін був під тиском військових, які вимагали проведення мобілізації. Більша частина командування російської армії підтримує війну. Але генерали в Москві бачили, як їхні війська повільно, але впевнено випаровуються. Тому їм потрібне поповнення живої сили, щоб хоча б зберегти контроль над вже захопленими територіями. Проблема не лише в тому, що багато солдатів були вбиті або поранені. Були й інші втрати через нещасні випадки або психологічні проблеми. Ті, хто досі на позиціях в Україні, беруть участь в боях вже майже 8 місяців. Зважаючи, що бойова ефективність зазвичай падає за 3-4 місяці, ці сили виснажені і потребують ротації. Така ротація неможлива без проведення часткової мобілізації.


Лесь Димань, ZN.ua





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