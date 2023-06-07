Байден відреагував на підрив Каховської ГЕС росіянами

Лідер США заявив про намір надати більше допомоги Україні.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на підрив Каховської гідроелектростанції, який здійснила російська армія в ніч на 6 червня, спричинивши масштабні підтоплення в населених пунктах Херсонської області з обох берегів Дніпра. Він підтвердив, що США продовжать підтримувати нашу державу, пише "Голос Америки", інформує ZN.ua.

Байден відреагував на підрив Каховської ГЕС росіянами
© The White House / Flickr

Журналістка запитала в Байдена: "Який ваш меседж до Росії щодо вибуху на дамбі в Україні?".Американський лідер відповів: "Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні". Це демонструє відповідне відео.

Після підриву в "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС зруйнована повністю і відновленню не підлягає. Через російський теракт у критичній зоні підтоплення опинилися близько 16 тисяч людей на правому березі Херсонської області. По обидва береги Дніпра в небезпеці близько 80 населених пунктів. Однак більше зачепить окупований лівий берег регіону.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що підірвати Каховську ГЕС ззовні фізично неможливо. Росія понад рік тримає під контролем дамбу, давно замінувала її та врешті підірвала, чим вкотре довела, що є державою-терористом. За його словами, загарбники діяли хаотично, тому потопили власну техніку.


Максим Царук, ZN.ua





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