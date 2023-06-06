Україна не причетна до підриву на ГЕС - Данілов

Заяви Росії про нібито причетність до цього України Данілов в ефірі телемарафону назвав нісенітницями.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону повідомив, що Україна не причетна до підриву на Каховській ГЕС. Про це повідомляє "Укрінформ". Данілов підтвердив, що підірвали ГЕС військові РФ, які належать до мотострілецької бригади 205-ї армії, інформує ZN.ua.

Україна не причетна до підриву на ГЕС - Данілов
© Василь Артюшенко, ZN.UA

“Вони захлинаються від злоби, що вони не можуть вирішити питання військовим шляхом. І тому зараз вигадують різні нісенітниці, які не мають ніякого підтвердження. По-перше, ГЕС була повністю під контролем російських окупантів ще з березня минулого року, російських терористів. Там не було жодного нашого військового або наших представників, тому про що волає ця людина (речник президента РФ Дмітрій Пєсков - ред.), мені складно сказати. Але я вже звик, коли цей чоловік з вусами починає щось розповідати, якісь нісенітниці для того, щоб виправдати ту агресію, яку вони здійснюють стосовно нашої країни. Нам було відомо, що у вересні-жовтні минулого року було зроблено так звані закладки. І саме зараз вони вирішили їх використати для того, щоб запобігти нашому контрнаступу, про який зі зрозумілих причин на сьогодні каже увесь світ. Тільки єдине, про що ми можемо говорити — ми до цього не маємо ніякого відношення, що б там на Кремлі не розповідали”, - повідомив Олексій Данілов.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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