Україна не причетна до підриву на ГЕС - Данілов
Заяви Росії про нібито причетність до цього України Данілов в ефірі телемарафону назвав нісенітницями.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону повідомив, що Україна не причетна до підриву на Каховській ГЕС. Про це повідомляє "
“Вони захлинаються від злоби, що вони не можуть вирішити питання військовим шляхом. І тому зараз вигадують різні нісенітниці, які не мають ніякого підтвердження. По-перше, ГЕС була повністю під контролем російських окупантів ще з березня минулого року, російських терористів. Там не було жодного нашого військового або наших представників, тому про що волає ця людина (речник президента РФ Дмітрій Пєсков - ред.), мені складно сказати. Але я вже звик, коли цей чоловік з вусами починає щось розповідати, якісь нісенітниці для того, щоб виправдати ту агресію, яку вони здійснюють стосовно нашої країни. Нам було відомо, що у вересні-жовтні минулого року було зроблено так звані закладки. І саме зараз вони вирішили їх використати для того, щоб запобігти нашому контрнаступу, про який зі зрозумілих причин на сьогодні каже увесь світ. Тільки єдине, про що ми можемо говорити — ми до цього не маємо ніякого відношення, що б там на Кремлі не розповідали”, - повідомив Олексій Данілов.