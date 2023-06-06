Україна не причетна до підриву на ГЕС - Данілов

Заяви Росії про нібито причетність до цього України Данілов в ефірі телемарафону назвав нісенітницями.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону повідомив, що Україна не причетна до підриву на Каховській ГЕС. Про це повідомляє " Укрінформ ". Данілов підтвердив, що підірвали ГЕС військові РФ , які належать до мотострілецької бригади 205-ї армії, інформує ZN.ua .

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