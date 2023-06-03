Ніхто так не втомився за час війни, як росіяни – Зеленський

Президент прокоментував наратив «втоми від війни», який вигідно поширювати російській пропаганді.

У той час, коли українцям фізично та психічно не просто жити в умовах повномасштабної війни вже другий рік, але морально вони не «втомилися» і готові продовжувати захищати свою країну, як і країни-партнери готові допомагати Києву «стільки, скільки треба», російське суспільство втомилося «назавжди», заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

Ніхто так не втомився за час війни, як росіяни – Зеленський
© Офіс президента України

«Так, як втомилися росіяни, ніхто не втомився. Вони втомилися морально. Думаю, вони в шоці. Від того, що виявилися не здатними захопити Україну, захопити розум людей. І це страшна втома, абсолютно справедлива історично для них. Тобто вони ніколи вже не будуть бадьорою державою. Вони будуть втомленими. Їх морально розбили», - сказав президент.

Зеленський звернув увагу на те, що винити в світовій інфляції треба не факт того, що Україна продовжує захищатися від агресора, а саму Росію, яка, зокрема, заблокувала морські порти України, і тим самим спровокувала хаос на ринку як харчової, так і інших галузей.

Лідерам, які кажуть, що їхні країни «втомилися від війни в Україні», Зеленський нагадав, що українці захищають не лише свою територію, а й принципи міжнародного права: якщо дати одній країні-агресору по-варварськи захопити іншу країну, це може розв’язати руки диктаторам в інших частинах світу, і навіть призвести до третьої світової війни.

«Українцям дуже непросто. Але порівняно з чим? Думаю, відпочивати під російським прапором люди не змогли б. І тому люди готові боротися просто заради того, щоб зберегти Україну», - сказав він, додавши, що періодично всім нам треба відпочивати, щоб відновлювати сили.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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