Петиція про звільнення міністра Ткаченка набрала необхідну кількість підписів

Суспільство обурене політикою пана Ткаченка.

Петицію щодо звільненя з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка підписали понад 25 тисяч українців, повідомляється на сайті уряду, інформує ZN.ua .

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У тексті петиції, яку 7 березня зареєструав Юрій Шиян, просять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зробити подання до Верховної Ради про звільнення Ткаченка.

"Перебуваючи на посту міністра культури та інформаційної політики, здійснював керівництво його діяльністю таким чином, що спричинив стагнацію у культурній сфері. Недотриманням слова, привселюдно осквернив пам'ять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них, до бійців, до тих, хто зараз віддає своє життя. Народ обурений політикою пана Ткаченка", – сказано у тексті.

Раніше петиція про започаткування 20 травня Дня вшанування захисників Маріуполя за два дні набрала 25 тисяч підписів.