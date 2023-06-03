Росіяни, ймовірно, збираються "евакуювати" жителів Маріуполя – міськрада

Схоже, ворожі війська очікують просування ЗСУ наприкінці літа.

Російські окупанти, ймовірно, готуються до так званої евакуації наших громадян із тимчасово захопленого міста Маріуполь Донецької області, повідомила міська рада в Telegram із посиланням на місцеві пабліки, інформує ZN.ua .

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"У місцевих пабліках з?явилося фото оголошення у одному з житлових кооперативів у якому йдеться про складання списків на евакуацію у зв'язку з очікуванням активізації бойових дій наприкінці літа", – написала українська місцева влада, опублікувавши відповідне фото.

Згідно зі зверненням, росіяни планують включати в списки на вивезення з міста лише "добропорядних жителів, які не мають проблем із законом". Водночас в оголошенні йдеться про те, що містяни нібито "повинні" оплатити комунальні рахунки до 30 липня.

Цю дату називають "крайнім терміном" та погрожують українцям адміністративною відповідальністю за відмову від внесення коштів. "Навіть перед втечею окупанти думають про те, як отримати хоч якісь гроші", – зазначили в Маріупольській міськраді.