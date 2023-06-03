Росіяни, ймовірно, збираються "евакуювати" жителів Маріуполя – міськрада

Схоже, ворожі війська очікують просування ЗСУ наприкінці літа.

Російські окупанти, ймовірно, готуються до так званої евакуації наших громадян із тимчасово захопленого міста Маріуполь Донецької області, повідомила міська рада в Telegram із посиланням на місцеві пабліки, інформує ZN.ua.

Росіяни, ймовірно, збираються
Фото ілюстративне
© Getty Images

"У місцевих пабліках з?явилося фото оголошення у одному з житлових кооперативів у якому йдеться про складання списків на евакуацію у зв'язку з очікуванням активізації бойових дій наприкінці літа", – написала українська місцева влада, опублікувавши відповідне фото.

Згідно зі зверненням, росіяни планують включати в списки на вивезення з міста лише "добропорядних жителів, які не мають проблем із законом". Водночас в оголошенні йдеться про те, що містяни нібито "повинні" оплатити комунальні рахунки до 30 липня.

Цю дату називають "крайнім терміном" та погрожують українцям адміністративною відповідальністю за відмову від внесення коштів. "Навіть перед втечею окупанти думають про те, як отримати хоч якісь гроші", – зазначили в Маріупольській міськраді.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Ратніков закликає Кличка піти у відставку одночасноРатніков закликає Кличка піти у відставку одночасно
"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23
Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"
Шольц: Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для УкраїниШольц: Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України
Глава Міноборони США критикує Китай через відмову від військових переговорівГлава Міноборони США критикує Китай через відмову від військових переговорів
Блок рекламы


Похожие новости
Ніхто так не втомився за час війни, як росіяни – ЗеленськийНіхто так не втомився за час війни, як росіяни – Зеленський
Росіяни ставлять під удар дітей, щоб нав'язати жителям Запорізької області паспорти РФ – ФедоровРосіяни ставлять під удар дітей, щоб нав'язати жителям Запорізької області паспорти РФ – Федоров
Росіяни обікрали Запорізьку АЕС і майже повністю зруйнувано систему аварійної готовності та реагуванняРосіяни обікрали Запорізьку АЕС і майже повністю зруйнувано систему аварійної готовності та реагування
Росіяни били по Києву «Іскандерами» – скільки ракет збитоРосіяни били по Києву «Іскандерами» – скільки ракет збито
Росіяни хочуть зареєструвати всі комбайни на Запоріжжі, готуються бігти з сільгосптехнікою – ФедоровРосіяни хочуть зареєструвати всі комбайни на Запоріжжі, готуються бігти з сільгосптехнікою – Федоров
Наєв: Мобілізовані росіяни проходять підготовку на території Білорусі, яка триває до двох місяців,Наєв: Мобілізовані росіяни проходять підготовку на території Білорусі, яка триває до двох місяців,
Росіяни викрали кримського татарина через підрив залізниці на півострові та погрожували йому розправоюРосіяни викрали кримського татарина через підрив залізниці на півострові та погрожували йому розправою
Маляр про Бахмут: «Росіяни втратили деякі панівні висоти. Наші війська взяли місто в напівоточення»Маляр про Бахмут: «Росіяни втратили деякі панівні висоти. Наші війська взяли місто в напівоточення»
Росіяни самі обстрілюють окуповані міста – мер МелітополяРосіяни самі обстрілюють окуповані міста – мер Мелітополя
Два росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУДва росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости