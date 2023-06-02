Зеленський про контрнаступ: "Це не кіно"

Його результатом повинна стати деокупація захоплених територій, нагадав президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головне в контрнаступі - аби його побачила та відчула Росія. Під час спільного брифінгу з президентом Естонії Аланом Карісом він застеріг громадян від надмірної зацікавленості цією темою, інформує ZN.ua.

Зеленський про контрнаступ:
© Офіс президента

"Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а й відчула. Особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій - це і є результатом контрнаступу", - заявив Зеленський.

Втім він зауважив, що українці зрозуміють, коли почнеться наступальна операція Сил оборони, адже будуть звільнятися наші території.

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз у Сил оборони достатньо зброї, аби розпочати контрнаступ і досягти успіху, але наша країна ризикує втратити багато людей, що є неприпустимим. Тож ЗСУ потрібен ще час для підготовки.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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