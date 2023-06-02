У МЗС Франції закликали НАТО розробити чіткий план вступу України до Альянсу

Водночас очільниця французького дипломатичного відомства наголосила, що це питання "не на сьогодні".

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Осло, заявила, що її країна наполягає на розробці плану для України на її шляху до членства в НАТО. Про це повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua.

У МЗС Франції закликали НАТО розробити чіткий план вступу України до Альянсу
© Офіційний сайт НАТО

«Бажання Франції полягає в тому, щоб ми чітко розробили шлях з етапами та послідовностями, щоб Україна могла, коли настане час, приєднатися до нас у добрих умовах безпеки», – зазначила глава французької дипломатії.

"Чи будуть дати чи календар, я не впевнена, бо є ще багато моментів для обговорення", – розповіла Колонна.

Хоча вступ України до НАТО – це питання "не на сьогодні", сказала Колонна, "нам потрібно зробити більше, ніж у 2008 році", маючи на увазі угоду, досягнуту в Бухаресті, про те, що Україна зрештою приєднається до Альянсу.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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