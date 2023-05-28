У пологовому будинку в Луганську розмістили "вагнерівців" – Генштаб

Окупанти "захопили" ще одну цивільну лікарню.

Чергову лікарню на тимчасово окупованій території віддали на потреби російських військових. Про це інформує Генштаб, інформує ZN.ua .

За повідомленням, в окупованому Луганську окупанти передали пологовий будинок № 2 у розпорядження ПВК «Вагнер».

Також, до Залізничної лікарні, де лікують поранених загарбників, додатково було завезено ліжка та обладнання.

Крім того, росіяни продовжують кампанію щодо депортації українських дітей.