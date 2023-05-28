У пологовому будинку в Луганську розмістили "вагнерівців" – Генштаб
Окупанти "захопили" ще одну цивільну лікарню.
Чергову лікарню на тимчасово окупованій території віддали на потреби російських військових. Про це інформує Генштаб, інформує
За повідомленням, в окупованому Луганську окупанти передали пологовий будинок № 2 у розпорядження ПВК «Вагнер».
Також, до Залізничної лікарні, де лікують поранених загарбників, додатково було завезено ліжка та обладнання.
Крім того, росіяни продовжують кампанію щодо депортації українських дітей.
«Російські загарбники цинічно продовжують здійснювати незаконне вивезення дітей із тимчасово захоплених територій Луганської області. В окремих населених пунктах Щастинського району окупанти анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території РФ», —