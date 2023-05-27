Аналітики не вважають розміщення ядерної зброї у Білорусі реальною ескалацією

Це швидше свідчить про плани Кремля підпорядкувати собі білоруську сферу безпеки.

Учора Росія та Білорусі підписали угоду про розміщення тактичної ядерної зброї у РБ. Аналітики Інституту вивчення війни США зазначають, що мета цього документа - закріпити фактичний військовий контроль над Мінськом. Тому в останньому звіті ISW ставиться під сумнів теза, що це означає ескалацію зі сторони Росії, інформує ZN.ua.

Аналітики не вважають розміщення ядерної зброї у Білорусі реальною ескалацією
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Тим паче, що підписання угоди передбачає розгортання додаткового військового контингенту у республіці "для розвитку військової інфраструктури, розширення спільних бойових навчань і проведення розвідувальних заходів поблизу кордонів" так званої Союзної держави.

"Розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі вимагає наявності значної військової інфраструктури, а також російського командування і контролю над елементами білоруських збройних сил. Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії", – наголосили в ISW.

Експерти також нагадали, що у березні російський лідер Владімір Путіна пообіцяв, що розміщення ТЯО у Білорусі закінчать до 1 липня. Ймовірно, таким чином він хотів відновити інформаційні операції щодо потенційної ескалації війни проти України.

Нагадаємо, 25 травня Росія та Білорусь підписали угоду про розміщення на території останньої тактичної ядерної зброї. Контроль за ТЯЗ у республіці здійснюватиме РФ, яка в тому ж числі ухвалюватиме рішення про її застосування.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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