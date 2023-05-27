Аналітики не вважають розміщення ядерної зброї у Білорусі реальною ескалацією

Це швидше свідчить про плани Кремля підпорядкувати собі білоруську сферу безпеки.

Учора Росія та Білорусі підписали угоду про розміщення тактичної ядерної зброї у РБ. Аналітики Інституту вивчення війни США зазначають, що мета цього документа - закріпити фактичний військовий контроль над Мінськом. Тому в останньому звіті ISW ставиться під сумнів теза, що це означає ескалацію зі сторони Росії, інформує ZN.ua .

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Тим паче, що підписання угоди передбачає розгортання додаткового військового контингенту у республіці "для розвитку військової інфраструктури, розширення спільних бойових навчань і проведення розвідувальних заходів поблизу кордонів" так званої Союзної держави.

"Розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі вимагає наявності значної військової інфраструктури, а також російського командування і контролю над елементами білоруських збройних сил. Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії", – наголосили в ISW.

Експерти також нагадали, що у березні російський лідер Владімір Путіна пообіцяв, що розміщення ТЯО у Білорусі закінчать до 1 липня. Ймовірно, таким чином він хотів відновити інформаційні операції щодо потенційної ескалації війни проти України.