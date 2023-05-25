До США прибув новий посол Китаю – у МЗС КНР сподіваються на «поглиблення діалогу»

Се Фен працював заступником глави МЗС Китаю й опікувався відносинами зі США

23 травня до Вашингтону, на тлі погіршення відносин між Китаєм та США , прибув новий посол КНР Се Фен. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що новий посол прибув, щоб розпочати «нову місію», інформує ZN.ua .

США Се Фен Посол Китаю Се Фен © Скріншот Youtube

«Відносини між Китаєм і США є життєво важливими для обох країн і всього світу. Китай розглядає і розвиває свої відносини зі США відповідно до трьох принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва, висунутих Президентом Сі Цзіньпіном. Ми також залишаємося відданими захисту нашого суверенітету, безпеки та інтересів розвитку. Ми сподіваємося, що США враховуватимуть спільні інтереси людей в обох країнах і в усьому світі, працюватимуть з Китаєм над поглибленням діалогу, подоланням розбіжностей і зміцненням співпраці та повернуть китайсько-американські відносини на правильний шлях міцного і стабільного зростання», – заявила Мао Нін.

За даними китайських ЗМІ, Се Фен, перед останнім призначенням, з 2021 року працював заступником міністра закордонних справ та відповідав за управління відносинами зі США . До цього працював уповноваженим Міністерства закордонних справ у Гонконзі (2017-2021) та послом Китаю в Індонезії (2014-2017).