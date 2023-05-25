До США прибув новий посол Китаю – у МЗС КНР сподіваються на «поглиблення діалогу»

Се Фен працював заступником глави МЗС Китаю й опікувався відносинами зі США

23 травня до Вашингтону, на тлі погіршення відносин між Китаєм та США, прибув новий посол КНР Се Фен. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що новий посол прибув, щоб розпочати «нову місію», інформує ZN.ua.

До США прибув новий посол Китаю – у МЗС КНР сподіваються на «поглиблення діалогу»
Посол Китаю у США Се Фен
© Скріншот Youtube

«Відносини між Китаєм і США є життєво важливими для обох країн і всього світу. Китай розглядає і розвиває свої відносини зі США відповідно до трьох принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва, висунутих Президентом Сі Цзіньпіном. Ми також залишаємося відданими захисту нашого суверенітету, безпеки та інтересів розвитку. Ми сподіваємося, що США враховуватимуть спільні інтереси людей в обох країнах і в усьому світі, працюватимуть з Китаєм над поглибленням діалогу, подоланням розбіжностей і зміцненням співпраці та повернуть китайсько-американські відносини на правильний шлях міцного і стабільного зростання», – заявила Мао Нін.

За даними китайських ЗМІ, Се Фен, перед останнім призначенням, з 2021 року працював заступником міністра закордонних справ та відповідав за управління відносинами зі США. До цього працював уповноваженим Міністерства закордонних справ у Гонконзі (2017-2021) та послом Китаю в Індонезії (2014-2017).

Нагадаємо, що на саміті G7 у Хірошімі президент США Джо Байден заявив, що він очікує на «відлигу» у відносинах Вашингтона з Пекіном – навіть після того, як країни G7 погодили спільні зусилля щодо протидії військовим та економічним загрозам з боку Китаю. На це у Китаї відповіли звинуваченнями країн G7 в «очорненні та нападках на Китай».


Стас Константинов, ZN.ua





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