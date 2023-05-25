Окупанти облаштовують логістичну та військову бази на ЗАЕС

Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки.

Російські війська територію Запорізької атомної електростанції фактично використовують в якості логістичної та військової бази, інформує пресслужба ГУР у Telegram.

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На території енергоблоків №1, 2, 4 на постійній основі перебуває особовий склад окупантів, бронетехніка та вантажівки, інформує ZN.ua .

"Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23:00 до 5:00). Всі вантажівки щільно затентовані. Є інформація, що в них можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка", - йдеться в повідомленні.

Співробітників чергових змін війська РФ не допускають на ЗАЕС для проведення огляду енергоблоків.

"Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані", - додали в ГУР.