В уряді Польщі підтвердили початок навчань українських військових на літаках F-16 – ЗМІ

У польському уряді пообіцяли, що скоро має з'явитися офіційна заява.

В уряді Польщі підтвердили інформацію про те, що на території їхньої країни почали тренувати українських військових на літаках F-16. Про це пише «Укрінформ» з посиланням на джерело власного кореспондента в польському уряді, інформує ZN.ua .

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«Так, це правда», – повідомив співрозмовник, відповідаючи на запитання, чи підтверджують у Польщі слова високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля про початок тренування пілотів з України на F-16 у кількох країнах, зокрема Польщі.

При цьому в польському уряді зазначили, що офіційно оголосять про початок навчань оголосять згодом.

Напередодні верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що виступає за відправку в Україну винищувачів F-16 якнайшвидше, та зазначив, що навчання українських пілотів почалися раніше.