США відреагували на події в Бєлгородській області

У Держдепі нагадали про заборону використання американської зброї на території РФ.

У Державному департаменті США прокоментували ситуацію у Бєлгородській області Росії. Речник Держдепу Меттью Міллер під час брифінгу нагадав, що США забороняють використання своєї зброї на території РФ , проте слід пам'ятати, хто агресор в цій війні, інформує ZN.ua .

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"Ми чітко прояснили українцям, що ми не даємо можливостей і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів. Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну, Росія продовжує нападати на цивільних. Росія цілиться в школи та лікарні, цивільну інфраструктуру. Україна вправі вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія", - сказав речник Держдепу.

Нагадаємо, зранку 22 травня у селі Замостя Бєлгородської області РФ пролунали вибухи, після чого у районі зникло світло. Губернатор області Вячєслав Гладков заявив, що обстріл Гайворонського району розпочався ще о 9-й ранку. Є постраждалі. Також повідомлялося, про ДРГ, що проникла на територію РФ .

В Офісі президента зазначили, що Україна не має безпосереднього відношення до подій у Бєлгородської області.