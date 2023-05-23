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2023-05-23
Держдеп США: Ми продовжуватимемо тиснути на Росію, щоб звільнити своїх громадян
У відомстві заявили, що над цим працює багато людей в уряді.
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати будуть і надалі збільшувати тиск на Росію заради звільнення своїх громадян. Про це
"Держсекретар продовжує над цим працювати, інші люди в цій будівлі, інші люди в нашому уряді, продовжують займатися цим", – розповів спікер Держдепу у коментарі щодо зусиль для визволення з Росії двох громадян США.
За словами Міллера, минулого тижня росіяни вдруге відмовили Евану Гершковичу в консульському візиті, порушивши зобов’язання країни згідно з консульськими конвенціями.
"Ми продовжимо тиснути на них", – додав він.
Михайло Яровенко, ZN.ua