Зеленський зустрінеться з прем'єром Індії Моді — ЗМІ

Ймовірно, це відбудуться завтра.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту "Великої сімки". Як зазначає видання news18 , це будуть перші переговори офлайн лідерів двох держав після початку вторгнення Росія в Україну, інформує ZN.ua .

© Нарендра Моді/facebook

ЗМІ припускає, що Зеленський приєднається до роботи саміту у Японії у суботу. Що стосується Моді, то він вже вирушив туди.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський приїхав у Саудівську Аравію.

Український лідер зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом, а також виступить на саміті Ліги арабських держав.Там він збирається обговорити питання повернення усіх політичних в’язнів, полонених, незаконно депортованих з Криму й тимчасово окупованих територій, а також захисту мусульманської спільноти України.