Росія втратила в Україні військо, розміром як 16 армій НАТО — Global Firepower

Лише у трьох країнах Альянсу чисельність регулярної армії більша за число втрат РФ.

Росія у війні проти України вже зазнала більших втрат серед особового складу, ніж в будь-якій іншій війні до цього часу. Рейтингу Global Firepower вказує на те, що кількість загиблих російських військових сьогодні дорівнює сумарній чисельності армій 16 країн НАТО, інформує ZN.ua.

Росія втратила в Україні військо, розміром як 16 армій НАТО — Global Firepower
© Минобороны РоSSии/t.me

"У 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила Росія. Якщо порівнювати, Москва знищила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО (де служить 193 тисячі осіб - ред.)", - сказано у матеріалі Global Firepower.

Яка чисельність регулярних армій різних країн:

  • Болгарія – 25 тисяч регулярних військ;
  • Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ;
  • Угорщина – 23 тисячі регулярних військ;
  • Норвегія – 23 тисячі регулярних військ;
  • Литва – 16 тисяч регулярних військ;
  • Данія – 16 тисяч регулярних військ;
  • Хорватія – 15 тисяч регулярних військ;
  • Словаччина – 13 тисяч регулярних військ;
  • Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ;
  • Албанія – 8 тисяч регулярних військ;
  • Словенія – 7 тисяч регулярних військ;
  • Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ;
  • Естонія – 4 тисячі регулярних військ;
  • Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ;
  • Люксембург – 1 тисяча регулярних військових;
  • Ісландія – практично відсутні регулярні війська.

Є лише три країни НАТО, у яких чисельність військ більша, ніж втрати Росії у війні:

  • США - 1 млн 390 тисяч регулярних військових;
  • Туреччини - 425 тисяч регулярних військових;
  • Франції - 205 тисяч регулярних військових.

Також у Global Firepower назвали країни, де чисельність регулярної армії менше за кількість вбитих в Україні російських військових:

  • Велика Британія – 194 тисячі регулярних військ;
  • Німеччина – 184 тисячі регулярних військ;
  • Італія – 170 тисяч регулярних військ;
  • Греція – 130 тисяч регулярних військ;
  • Іспанія – 120 тисяч регулярних військ;
  • Польща – 120 тисяч регулярних військ;
  • Канада – 70 тисяч регулярних військ;
  • Румунія – 67 тисяч регулярних військ;
  • Нідерланди – 35 тисяч регулярних військ;
  • Португалія – 27 тисяч регулярних військ;
  • Бельгія – 26 тисяч регулярних військ;
  • Чехія – 26 тисяч регулярних військ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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