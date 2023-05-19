Росія втратила в Україні військо, розміром як 16 армій НАТО — Global Firepower

Лише у трьох країнах Альянсу чисельність регулярної армії більша за число втрат РФ.

Росія у війні проти України вже зазнала більших втрат серед особового складу, ніж в будь-якій іншій війні до цього часу. Рейтингу Global Firepower вказує на те, що кількість загиблих російських військових сьогодні дорівнює сумарній чисельності армій 16 країн НАТО, інформує ZN.ua .

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"У 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила Росія. Якщо порівнювати, Москва знищила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО (де служить 193 тисячі осіб - ред.)", - сказано у матеріалі Global Firepower.

Яка чисельність регулярних армій різних країн:

Болгарія – 25 тисяч регулярних військ;

Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ;

Угорщина – 23 тисячі регулярних військ;

Норвегія – 23 тисячі регулярних військ;

Литва – 16 тисяч регулярних військ;

Данія – 16 тисяч регулярних військ;

Хорватія – 15 тисяч регулярних військ;

Словаччина – 13 тисяч регулярних військ;

Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ;

Албанія – 8 тисяч регулярних військ;

Словенія – 7 тисяч регулярних військ;

Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ;

Естонія – 4 тисячі регулярних військ;

Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ;

Люксембург – 1 тисяча регулярних військових;

Ісландія – практично відсутні регулярні війська.

Є лише три країни НАТО, у яких чисельність військ більша, ніж втрати Росії у війні:

США - 1 млн 390 тисяч регулярних військових;

Туреччини - 425 тисяч регулярних військових;

Франції - 205 тисяч регулярних військових.

Також у Global Firepower назвали країни, де чисельність регулярної армії менше за кількість вбитих в Україні російських військових: