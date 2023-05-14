Росія відчує, коли розпочнеться український контрнаступ – Зеленський
Дату наразі не вказують
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не може назвати точної дати початку контрнаступу, але коли це станеться, «ви точно це побачите, а Росія це точно відчує». Про це глава Української держави сказав в інтерв’ю представникам італійських ЗМІ під час офіційного візиту до Італії,
Зеленський наголосив, що Україна наближається до перемоги, щодня виштовхуючи ворога зі своєї території. Зокрема, він зауважив, що наша країна надзвичайно ґрунтовно готується до контрнаступу.
«Ми дуже серйозно готуємося. І дуже серйозні кроки будуть обов’язково. Я знаю, що ми всі мотивовані – не тільки ті, хто знає весь цей задум, а й наш народ», – додав Володимир Зеленський.
Раніше президент Зеленський повідомив, що під час його переговорів із прем’єр-міністром Італії Мелоні було ухвалене важливе рішення щодо захисту українського неба.