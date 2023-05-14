Росія відчує, коли розпочнеться український контрнаступ – Зеленський

Дату наразі не вказують

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не може назвати точної дати початку контрнаступу, але коли це станеться, «ви точно це побачите, а Росія це точно відчує». Про це глава Української держави сказав в інтерв’ю представникам італійських ЗМІ під час офіційного візиту до Італії, повідомляє офіційне інтернет-представництво президента, інформує ZN.ua .

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Зеленський наголосив, що Україна наближається до перемоги, щодня виштовхуючи ворога зі своєї території. Зокрема, він зауважив, що наша країна надзвичайно ґрунтовно готується до контрнаступу.

«Ми дуже серйозно готуємося. І дуже серйозні кроки будуть обов’язково. Я знаю, що ми всі мотивовані – не тільки ті, хто знає весь цей задум, а й наш народ», – додав Володимир Зеленський.

Раніше президент Зеленський повідомив, що під час його переговорів із прем’єр-міністром Італії Мелоні було ухвалене важливе рішення щодо захисту українського неба.