Росія відчує, коли розпочнеться український контрнаступ – Зеленський

Дату наразі не вказують

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не може назвати точної дати початку контрнаступу, але коли це станеться, «ви точно це побачите, а Росія це точно відчує». Про це глава Української держави сказав в інтерв’ю представникам італійських ЗМІ під час офіційного візиту до Італії, повідомляє офіційне інтернет-представництво президента, інформує ZN.ua.

Росія відчує, коли розпочнеться український контрнаступ – Зеленський
© https://www.president.gov.ua/

Зеленський наголосив, що Україна наближається до перемоги, щодня виштовхуючи ворога зі своєї території. Зокрема, він зауважив, що наша країна надзвичайно ґрунтовно готується до контрнаступу.

«Ми дуже серйозно готуємося. І дуже серйозні кроки будуть обов’язково. Я знаю, що ми всі мотивовані – не тільки ті, хто знає весь цей задум, а й наш народ», – додав Володимир Зеленський.

Раніше президент Зеленський повідомив, що під час його переговорів із прем’єр-міністром Італії Мелоні було ухвалене важливе рішення щодо захисту українського неба.


Іван Шевчук, ZN.ua





Интересные новости
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Російське Міноборони продовжує вербувати в’язнів на фронт – британська розвідкаРосійське Міноборони продовжує вербувати в’язнів на фронт – британська розвідка
Скандал під Києвом: священик УПЦ МП відмовився віддати ключі від церкви та впустити парафіянСкандал під Києвом: священик УПЦ МП відмовився віддати ключі від церкви та впустити парафіян
Окупанти хаотично відступили на південному фланзі Бахмута - Британська розвідкаОкупанти хаотично відступили на південному фланзі Бахмута - Британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Понад 70% білорусів проти Росії та війни в Україні – ЗеленськийПонад 70% білорусів проти Росії та війни в Україні – Зеленський
Зеленський розкритикував обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 годиниЗеленський розкритикував обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години
Є важливе рішення для захисту неба – Зеленський про перемовини з МелоніЄ важливе рішення для захисту неба – Зеленський про перемовини з Мелоні
"Вагнерівці", що повернулися з війни, вже тероризують росіян рейдерством"Вагнерівці", що повернулися з війни, вже тероризують росіян рейдерством
Блінкен та Кулеба провели телефонну розмову, обговорили підготовку контрнаступу України та поставки зброїБлінкен та Кулеба провели телефонну розмову, обговорили підготовку контрнаступу України та поставки зброї
Вночі росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе. Більшість безпілотників збили сили ППОВночі росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе. Більшість безпілотників збили сили ППО
Росіяни на півдні бояться наступу ЗСУ та готуються до нього – командир підрозділу «Стугна» Дмитро ЛінькоРосіяни на півдні бояться наступу ЗСУ та готуються до нього – командир підрозділу «Стугна» Дмитро Лінько
Залужний розповів, що для України є перемогою над росіянамиЗалужний розповів, що для України є перемогою над росіянами
Росія намагалась знищити Patriot в Україні — CNNРосія намагалась знищити Patriot в Україні — CNN
Росія розлютилася від передачі Україні ракет Storm Shadow: МЗС висловило «протест»Росія розлютилася від передачі Україні ракет Storm Shadow: МЗС висловило «протест»
Последние новости
Подгружаем последние новости