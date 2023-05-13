СБУ ідентифікувала ката з Балаклії

Російський військовий піддавав тортурам жителів Харківщини під час окупації

Служба безпеки України встановила особу рашиста, який масово репресував жителів Харківщини. Ним виявився військовий комендант Калінінградського гарнізону ЗС РФ із позивним “Граніт”, який на початку повномасштабного російського вторгнення ввійшов до складу окупаційних угруповань на східному фронті, повідомляє СБУ , інформує ZN.ua .

У березні 2022 року кат приїхав до окупованої Балаклії де займався координацією дій російських військових та бойовиків “Л/ДНР” для встановлення кремлівського режиму в місті. Там його призначили “комендантом”. На цій посаді загарбник організовував затримання місцевих.

За наказом “Граніта” українців звозили до створеної ним катівні, яку облаштували у захопленій будівлі поліції. Там людей катували, довго не давали води та їжі, застосовували фізичне та психологічне насильство. Деякі жителі міста по цей час вважаються зниклими безвісти.