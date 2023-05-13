Мобілізація в Україні: чим відрізняються повістка та оповіщення

З'явився додатковий механізм мобілізації.

Мобілізація в Україні триває, і, відповідно, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки. Однак існує додатковий механізм – військкомат може вручити ще й оповіщення. Про це пише finance.ua.

Мобілізація в Україні: чим відрізняються повістка та оповіщення
© Владислав Назаров/Telegram

В чому різниця?

Повістка — це документ-розпорядження, яке зобов'язує конкретну людину прибути у визначений термін до ТЦК та СП — територіального центру комплектування та соціальної підтримки, інформує ZN.ua.

Оповіщення — це теж розпорядження від керівника районного (міського) ТЦК та СП, але, на відміну від порядку денного, сповіщення вручають не конкретній людині, а адресують:

  • органам місцевого самоврядування;
  • керівникам підприємств, установ та організацій;
  • навчальним закладам.

Оповіщення зобов'язує повідомити конкретних громадян про виклик до ТЦК та СП та забезпечити їхнє прибуття у зазначені терміни. Іншими словами, це механізм, який ТЦК та СП використовують для вручення повісток військовозобов'язаним.

Зобов'язання, що виникають

Оповіщення не зобов'язує військовозобов'язаних до будь-яких дій. Насамперед воно зобов'язує посадових осіб, керівників підприємств, установ тощо, вони повинні:

  • повідомити військовозобов'язаних про те, що їм необхідно з'явитися до військкомату та стати на облік або уточнити свої дані;
  • забезпечити прибуття військовозобов'язаних до ТЦК та СП у строки, зазначені у повістках (вони додаються до оповіщення).

За словами юриста адвокатського об'єднання T&T Partners Владислава Юрчака, якщо військовозобов'язаний отримав повістку, що додавалася до сповіщення, і проігнорував її, то неявка у військкомат тягне за собою відповідальність.

Штрафи. Якщо зобов'язання щодо оповіщення не виконають роботодавці, керівники підприємств та установ та посадові особи, то вони нестимуть адміністративну відповідальність за ст.210-1 КУпАП. Це може бути штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн., а для посадових осіб — від 3400 до 5100 грн.


Олена Середа, ZN.ua





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