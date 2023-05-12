У Литві пропонують перейменувати Калінінград на Каралячуус

До цього у Польщі Калінінград перейменували на Крулевець

Місто Калінінград, що наразі є російським анклавом у Європі, перейменовується сусідами. Дев’ятого травня у Польщі набула чинності норма про використання назви Крулевець, а у Литві почали процес повернення назви Каралячуус. Як повідомляє видання LRT, із ініціативою виступили двоє литовських депутатів-консерваторів, інформує ZN.ua.

У Литві пропонують перейменувати Калінінград на Каралячуус
Не лише Крулевець, а й Каралячуус
© depositphotos/MaykovNikita

Віліус Семашка та Пауле Кузьміцкене звернулися до Комісії з литовської мови з пропозицією припинити використання російської назви Калінінград. Вони пропонують литовську назву Каралячуус. За їхніми словами, існуюча назва є частиною російського наративу.

«Регіон названий на честь старого більшовика-революціонера Михайла Калініна. Після смерті Калініна кілька міст були названі його іменем. Одна з них – Кенігсберг (нині Калінінград) – зберегла таку назву досі», – йдеться у повідомленні нардепів.

У контексті війни, яка триває в Україні, на думку депутатів, необхідно переглянути існуючі назви та припинити використання чужих для литовської мови назв.

«Нам давно пора відмовитися від радянської спадщини і припинити забруднювати нашу державну мову іноземними назвами. Ми солідарні з нашими сусідами-поляками і закликаємо більше не використовувати нав’язані нам штучні назви в литовській мові», – заявив депутат Семашка.

Нагадаємо, що відповідно до рішення Комісії зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі Польщі, Калінінграду та Калінінградській області повернули їхні польські назви – місто Крулевець і Крулевецька область. У відповідь на це речник російського президента Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що «нічого доброго для Польщі і поляків це не принесе».


Стас Константинов, ZN.ua





Интересные новости
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Російське Міноборони продовжує вербувати в’язнів на фронт – британська розвідкаРосійське Міноборони продовжує вербувати в’язнів на фронт – британська розвідка
Євросоюз приєднається до Стамбульської конвенції – рішення ЄвропарламентуЄвросоюз приєднається до Стамбульської конвенції – рішення Європарламенту
Македонські Су-25 вже працюють у складі штурмової авіації ЗСУМакедонські Су-25 вже працюють у складі штурмової авіації ЗСУ
Блок рекламы


Похожие новости
Калінінград більше не Калінінград: поляки вирішили повернути місту та області історичні назвиКалінінград більше не Калінінград: поляки вирішили повернути місту та області історичні назви
У Литві публічних діячів планують зобов’язати декларувати зв’язки з Росією та БілоруссюУ Литві публічних діячів планують зобов’язати декларувати зв’язки з Росією та Білоруссю
Більше часу на роздуми: в Україні пропонують збільшити терміни розгляду заяв про розірвання шлюбуБільше часу на роздуми: в Україні пропонують збільшити терміни розгляду заяв про розірвання шлюбу
Окупанти пропонують мелітопольцям приєднатися до ПВК «Вагнер» для штурму Бахмута – мерОкупанти пропонують мелітопольцям приєднатися до ПВК «Вагнер» для штурму Бахмута – мер
У Мінкульті відреагували на пропозицію перейменувати Росію на МосковіюУ Мінкульті відреагували на пропозицію перейменувати Росію на Московію
В Україні пропонують на юридичному рівні дозволити одностатеві шлюбиВ Україні пропонують на юридичному рівні дозволити одностатеві шлюби
Окупанти на Луганщині їздять по домівках і пропонують паспорти РФ — ОВАОкупанти на Луганщині їздять по домівках і пропонують паспорти РФ — ОВА
У Держдумі фюрера Росії пропонують оголосити війну УкраїніУ Держдумі фюрера Росії пропонують оголосити війну Україні
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
У Литві зібрали понад 1 мільйон євро для України на радари ППОУ Литві зібрали понад 1 мільйон євро для України на радари ППО
Последние новости
Подгружаем последние новости