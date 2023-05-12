У Литві пропонують перейменувати Калінінград на Каралячуус

До цього у Польщі Калінінград перейменували на Крулевець

Місто Калінінград, що наразі є російським анклавом у Європі, перейменовується сусідами. Дев’ятого травня у Польщі набула чинності норма про використання назви Крулевець, а у Литві почали процес повернення назви Каралячуус. Як повідомляє видання LRT, із ініціативою виступили двоє литовських депутатів-консерваторів, інформує ZN.ua .

Не лише Крулевець, а й Каралячуус © depositphotos/MaykovNikita

Віліус Семашка та Пауле Кузьміцкене звернулися до Комісії з литовської мови з пропозицією припинити використання російської назви Калінінград. Вони пропонують литовську назву Каралячуус. За їхніми словами, існуюча назва є частиною російського наративу.

«Регіон названий на честь старого більшовика-революціонера Михайла Калініна. Після смерті Калініна кілька міст були названі його іменем. Одна з них – Кенігсберг (нині Калінінград) – зберегла таку назву досі», – йдеться у повідомленні нардепів.

У контексті війни, яка триває в Україні, на думку депутатів, необхідно переглянути існуючі назви та припинити використання чужих для литовської мови назв.

«Нам давно пора відмовитися від радянської спадщини і припинити забруднювати нашу державну мову іноземними назвами. Ми солідарні з нашими сусідами-поляками і закликаємо більше не використовувати нав’язані нам штучні назви в литовській мові», – заявив депутат Семашка.

Нагадаємо, що відповідно до рішення Комісії зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі Польщі, Калінінграду та Калінінградській області повернули їхні польські назви – місто Крулевець і Крулевецька область. У відповідь на це речник російського президента Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що «нічого доброго для Польщі і поляків це не принесе».