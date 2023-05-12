Ми вже готуємо персонал, який працюватиме на ЗАЕС після деокупації — президент "Енергоатому"

Також створюються вахти на інших станціях.

Президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що підготовка персоналу, який працюватиме на Запорізькій АЕС після того, як Енергодар деокупують Сили оборони, вже триває. Під час телемарафону він розповів, що контракт з окупантами в тимчасово захопленому місті підписати 2 700 співробітників станції, загалом там залишається 6 000-6 500 робітників, інформує ZN.ua .

© Енергоатом

А до війни ЗАЕС забезпечувала робочими місцями близько 11 000 українців.

"Ми готуємось зараз... У нас перебуває персонал, який виїхав з Енергодару. Він працює на інших відокремлених підрозділах, зокрема на атомних станціях, але ми підтримуємо його готовність виїхати на Запорізьку АЕС за першим викликом", – сказав президент "Енергоатому", додаючи, що триває підготовка вахт й на інших станціях в разі виникнення браку персоналу на ЗАЕС.