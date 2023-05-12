Ми вже готуємо персонал, який працюватиме на ЗАЕС після деокупації — президент "Енергоатому"
Також створюються вахти на інших станціях.
Президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що підготовка персоналу, який працюватиме на Запорізькій АЕС після того, як Енергодар деокупують Сили оборони, вже триває.
А до війни ЗАЕС забезпечувала робочими місцями близько 11 000 українців.
"Ми готуємось зараз... У нас перебуває персонал, який виїхав з Енергодару. Він працює на інших відокремлених підрозділах, зокрема на атомних станціях, але ми підтримуємо його готовність виїхати на Запорізьку АЕС за першим викликом", – сказав президент "Енергоатому", додаючи, що триває підготовка вахт й на інших станціях в разі виникнення браку персоналу на ЗАЕС.