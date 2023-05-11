Росія знову погрожує виходом із зернової угоди

В Росії обурені тим, що на їхню вимогу з «Россєльхозбанка» не знімають санкцій.

У МЗС Росії вкотре пригрозили виходом із зернової угоди, якщо умови Москви не будуть виконані, пишуть російські пропагандистські видання, які цитують заступника міністра закордонних справ РФ Сєргєя Вєршиніна, інформує ZN.ua.

Росія знову погрожує виходом із зернової угоди
© Олександр Кубраков/Twitter

«Якщо до 18 травня не вдасться досягти консенсусу щодо зернової угоди з урахуванням російських вимог, вона припинить існування», — заявив Вєршинін.

Зокрема представник РФ скаржиться н відсутність прогресу в питанні підключення російського «Россєльхозбанка» до SWIFT та про нібито перешкоди, які чиняться стосовно експорту російської сільгосппродукції.

Він назвав таку поведінку світової спільноти «лицемірством і подвійними стандартами».

10 травня у Стамбулі розпочалися переговори щодо продовження роботи Чорноморської зернової ініціативи за участі заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представників ООН.

Як повідомлялось, американський банк JPMorgan отримав дозвіл від Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) на обробку платежів для Россєльхозбанка. Йдеться про «дуже обмежену і строго контрольовану» угоду щодо експорту сільськогосподарської продукції.

Россєльхозбанк було відключено від системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій Євросоюзу в червні 2022 року.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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