Росія знову погрожує виходом із зернової угоди

В Росії обурені тим, що на їхню вимогу з «Россєльхозбанка» не знімають санкцій.

У МЗС Росії вкотре пригрозили виходом із зернової угоди, якщо умови Москви не будуть виконані, пишуть російські пропагандистські видання, які цитують заступника міністра закордонних справ РФ Сєргєя Вєршиніна, інформує ZN.ua .

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«Якщо до 18 травня не вдасться досягти консенсусу щодо зернової угоди з урахуванням російських вимог, вона припинить існування», — заявив Вєршинін.

Зокрема представник РФ скаржиться н відсутність прогресу в питанні підключення російського «Россєльхозбанка» до SWIFT та про нібито перешкоди, які чиняться стосовно експорту російської сільгосппродукції.

Він назвав таку поведінку світової спільноти «лицемірством і подвійними стандартами».

10 травня у Стамбулі розпочалися переговори щодо продовження роботи Чорноморської зернової ініціативи за участі заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представників ООН .

Як повідомлялось, американський банк JPMorgan отримав дозвіл від Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) на обробку платежів для Россєльхозбанка. Йдеться про «дуже обмежену і строго контрольовану» угоду щодо експорту сільськогосподарської продукції.

Россєльхозбанк було відключено від системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій Євросоюзу в червні 2022 року.