Війська РФ у паніці перед контрнаступом ЗСУ розпорошують зусилля на кілька напрямків

Окупанти щільно проводять мінування від урізу води лівого берега вглиб.

Російські окупаційні війська почуваються неспокійно перед контрнаступом ЗСУ та розпорошують зусилля на кілька напрямків, заявила в ефірі телемарафону начальниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує ZN.ua .

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"Їхня паніка проглядається і полягає в тому, що вони не знають з якого напрямку очікувати максимальної сили удару, і саме тому розпорошують свої зусилля і на запорізький напрямок, і на херсонський", - наголосила Гуменюк.

Вона зазначила, що ситуація в Херсонській області напружена, війська РФ продовжують обстріли, хоч і відчувають відтиснення з боку ЗСУ.

"Дуже щільно проводить мінування від урізу води лівого берега вглиб, намагаючись забезпечити собі нездатність для Сил оборони подолати річкову перепону і подальший суходіл. Таким чином вони (окупанти - ред.) намагаються захиститись", - додала речниця.