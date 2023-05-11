У Німеччині прискорили депортацію нелегальних мігрантів через наплив біженців з України

У Німеччині намагаються знайти житло для українців.

Влада Німеччини вирішила, що необхідно прискорити депортацію нелегальних мігрантів, а також спростити надання притулку біженцям, які отримали дозвіл залишатися в країні, інформує ZN.ua .

Такі крайні заходи необхідні, оскільки в країні необхідно розмістити і відповідно підтримати понад 1 мільйон біженців з України, пише Вloomberg.

Наплив українців значно зменшив можливості Німеччини надати притулок близько 250 тис. біженців, які прибули з Афганістану, Сирії або Іраку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що федеральний уряд погодився надати цього року додатковий 1 млрд. євро для фінансування житла та інтеграції українських біженців.

Видання зазначається, що уряд погодив низку заходів, спрямованих на прискорення арешту та депортації мігрантів, яким було відхилено прохання про притулок. Це може суттєво збільшити кількість житла.

Нагадаємо, що у Нацбанку закликають звернути увагу на проблему вимушених мігрантів. На думку голови НБУ Андрія Пишного, цю проблему слід вирішувати вже сьогодні.