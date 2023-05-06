Польща отримає від США ударні гелікоптери AH-64 Apache

Вони будуть розміщені поблизу кордону з Білоруссю.

Сполучені Штати Америки нададуть Польщі вісім ударних гелікоптерів AH-64 Apache із власних запасів до підписання контракту на закупівлю майже сотні таких бортів. Про це домовилися міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та його американський колега Ллойд Остін, повідомляє сайт Міноборони Польщі, інформує ZN.ua.

Польща отримає від США ударні гелікоптери AH-64 Apache
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"Ми отримали запевнення, що армія США надасть нам гелікоптери Apache. Вона передасть їх нам із власних запасів, ще до підписання контракту на закупівлю 96 гелікоптерів для потреб Війська Польського", - сказав Блащак.

Вони вирушать на східний фланг НАТО, до 18-ї механізованої дивізії, поблизу кордону з Білоруссю. Вже за кілька тижнів польські пілоти розпочнуть навчання на вертольотах Apache, а самі гелікоптери надійдуть до Польщі наступного року.

"У нас є домовленість про 8 вертольотів. Вони поїдуть до Польщі, коли польські солдати – пілоти та техніки будуть підготовлені. Але скажу обережно, що ми не зможемо завершити навчання цього року. Хоча розпочинаємо навчання якнайшвидше. "Апачі" – чудове зброя, яка справді дає перевагу армії, яка має ці вертольоти. Ми хочемо зміцнити польську армію, щоб стримувати агресора. Це найкращі ударні вертольоти у світі", - зазначив Блащак.

Минулого року Польща виявила бажання придбати 96 вертольотів AH-64 Apache. Дата ймовірних поставок цих гелікоптерів невідома, оскільки схвалити придбання Польщею гелікоптерів ще має конгрес і державний департамент США.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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