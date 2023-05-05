Загальна мобілізація: що треба взяти з собою до навчального центру

Туди відправляють осіб, які раніше не служили.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні оголошено загальну мобілізацію та воєнний стан. В цей час всі чоловіки призовного віку отримують повістки і можуть вступити до лав ЗСУ, інформує ZN.ua .

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Призивають як осіб, які раніше служили, так і військовозобов’язаних, які не мають досвіду. Начальник Буринського центру комплектування Сергій Павлов пояснив, що треба брати з собою мобілізованому, якого відправили до навчального центру, пише «Суспільне».

Він підкреслив, що відправляючись до навчального центру, не треба брати із собою військове спорядження.

«У цей час, коли у нас військовозобов’язаний відправляється у військову частину або навчальну частину, необхідно щоб у нього було у що перевдягнутися: труси, шкарпетки. А усім іншим військовозобов’язаного забезпечує військова частина. Тобто і каремати, і речові мішки, і форму, і спорядження, все військова частина, згідно з нормами, військовослужбовцю видає»,- розповів Сергій Павлов.