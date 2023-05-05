Понад 193 тисячі окупантів знищено з початку війни — Генштаб ЗСУ

За минулу добу армія РФ втратила ще 620 військових.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 193 тисячі військових. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує ZN.ua.

Понад 193 тисячі окупантів знищено з початку війни — Генштаб ЗСУ
© @Facebook/Генеральний штаб Збройних сил України

Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано;
  • танків ? 3710 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин ? 7224 (+8) одиниці;
  • артилерійських систем – 2978 (+16) одиниць;
  • РСЗВ – 550 (+3) одиниць;
  • засоби ППО ? 304 (+0) одиниці;
  • літаків – 308 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 294 (+0) одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17);
  • крилаті ракети ? 947 (+0);
  • кораблі /катери ? 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5916 (+30) одиниць;
  • спеціальна техніка ? 373 (+3).

«Дані уточнюються», - додали в Генштабі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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