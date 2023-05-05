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2023-05-05
Понад 193 тисячі окупантів знищено з початку війни — Генштаб ЗСУ
За минулу добу армія РФ втратила ще 620 військових.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 193 тисячі військових. Про це
© @Facebook/Генеральний штаб Збройних сил України
Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано;
- танків ? 3710 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин ? 7224 (+8) одиниці;
- артилерійських систем – 2978 (+16) одиниць;
- РСЗВ – 550 (+3) одиниць;
- засоби ППО ? 304 (+0) одиниці;
- літаків – 308 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 294 (+0) одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17);
- крилаті ракети ? 947 (+0);
- кораблі /катери ? 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5916 (+30) одиниць;
- спеціальна техніка ? 373 (+3).
«Дані уточнюються», - додали в Генштабі.
Анастасія Гурін, ZN.ua