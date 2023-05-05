Понад 193 тисячі окупантів знищено з початку війни — Генштаб ЗСУ

За минулу добу армія РФ втратила ще 620 військових.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 193 тисячі військових. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує ZN.ua .

© @Facebook/Генеральний штаб Збройних сил України

Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 05.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано;

танків ? 3710 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин ? 7224 (+8) одиниці;

артилерійських систем – 2978 (+16) одиниць;

РСЗВ – 550 (+3) одиниць;

засоби ППО ? 304 (+0) одиниці;

літаків – 308 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 294 (+0) одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17);

крилаті ракети ? 947 (+0);

кораблі /катери ? 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5916 (+30) одиниць;

спеціальна техніка ? 373 (+3).

«Дані уточнюються», - додали в Генштабі.