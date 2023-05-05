Росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка

Водночас інциденти на залізниці впливають на рух військових потягів.

Інциденти на російській залізниці останнім часом збільшать тиск на підрозділи внутрішньої безпеки країни, однак вони не зможуть вцілому захистити її від уражень, заявляють аналітики розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua.

Росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка
© Фото из открытых источников

Експерти вказують, що нещодавнє збільшення кількості аварій на російській залізниці у прикордонних з Україною районах пов'язане з диверсіями, вчиненими невідомими особами. Ці інциденти спричинили короткочасні локальні перебої в русі російських військових залізничних поїздів.

«Хоча бригади залізничних військ здатні швидко відновити залізничне сполучення, ці інциденти посилять тиск на сили внутрішньої безпеки Росії, які, швидше за все, залишаться нездатними повністю захистити величезну і вразливу залізничну мережу Росії від нападів», - зазначають вони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 May 2023.

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 5, 2023

Нагадаємо, на початку тижня у Брянській та Білгородській областях Росії сталися вибухи на залізниці, внаслідок яких зійшли рейок потяги із паливом.


Ірина Знась, ZN.ua





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