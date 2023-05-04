У Росії за останні дві доби спалахнуло вже третє нафтове підприємство, цього разу у Ростовській області

Обійшлося без жертв та значних збитків, стверджує місцева влада.

Цієї ночі безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Про це заявив тамтешній губернатор Васілій Голубєв на своєму Telegram-каналі, додаючи, що вогонь, який спалахнув внаслідок вибуху, одразу ж загасили силами підприємства, тож залучати пожежників не довелося, інформує ZN.ua.

У Росії за останні дві доби спалахнуло вже третє нафтове підприємство, цього разу у Ростовській області
Фото ілюстративне
© depositphotos/MikeMareen

"Вночі в районі села Киселівка Красносулинського району на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у споруджувані конструкції міжцехової естакади заводу врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув", - розповів Голубєв.

Жертв та постраждалих немає. Щодо збитків, завданих заводу внаслідок атаки, то вони, за словами губернатора, незначні.

Нагадаємо, останніми днями пожежі на цивільних та військових об'єктах у Росії почастішали. Приміром, позавчора ввечері сталося займання резервуара з нафтопродуктами в селищі Волна у Краснодарському краї - йому присвоїли найвищий ранг складності. Цікавим є факт, що це селище знаходиться в 10 км від тимчасово окупованого Криму, а місцеві мешканці розповідають, що перед пожежею на території нафтобази "Таманьнефтегаз" було чутно вибухи.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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