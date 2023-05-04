ГУР МО: Затримання у Росії "агентів Буданова" — брехня

Ці вкиди свідчать про те, що кремлівський режим боїться України та наших спецслужб.

Учора російська ФСБ заявила про нібито затримання у тимчасово анексованому Криму "агентів ГУР МО". Проте в українській воєнній розвідці це заперечують, називаючи подібні вкиди ворожою дезінформацією. Вона свідчить про те, що російський режим боїться України та її спецслужб, в тому числі й розвідувальних, інформує ZN.ua .

"Заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України на території окупованого Криму ? чергова ворожа дезінформація", - заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, слова якого цитує пресслужба розвідки.

Він зауважив, що росіяни правильно роблять, що бояться, адже розплата за всі їх воєнні злочини, здійснені в Україні, обов'язково буде.

"Найбезпечніший шлях для них ? добровільно здатись у руки українському правосуддю", ? підсумував Юсов.

Нагадаємо, 3 травня російська ФСБ заявила про викриття у Криму агентурної мережі ГУР МО. За версією спецслужби країни-терористки, "українські розвідники" нібито мали намір влаштувати на окупованому півострові "резонансні диверсійно-терористичні акти" й вбити "главу" окупаційної адміністрації Сєргєя Аксьонова, "голову парламенту" Владіміра Константінова та "мера" Ялти Яніну Павлєнко.