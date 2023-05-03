ЗСУ готові як до оборони, так і до наступу — генерал Міллі

Американський високопосадовець високо оцінює спроможності української армії.

Військові можливості Збройних сил України сильно зросли за останні місяці - вони готові до оборони та наступу. Це змусить росіян сісти за стіл переговорів з українцями, оскільки шансів на перемогу у них немає. Про це в інтерв’ю Foreign Affairs розповів голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, інформує ZN.ua .

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"Я вважаю, що можливості українських сил значно зросли. Вони можуть проводити наступальні операції, а також можуть оборонятися – значно краще порівняно з тим, що вони мали лише рік тому", - зазначив Міллі.

В той же час генерал не прокоментував готовність ЗСУ до контрнаступальної операції, зіславшись на те, що це справа самих українців - вирішувати, де і яким чином проводити свої операції.

"Це вирішувати їм, вони проводять значний обсяг планування та координації, а також мають усе для того, щоби зробити це, якщо проводитимуть наступальну операцію. Але вони вже готові до наступу чи оборони", - підкреслив американський командувач.

Генерал також висловив оцінку, що на окупованій території України все ще перебуває близько 200 тисяч російських військових, "погано керованих, погано навчених, погано оснащених, погано забезпечених, але вони є".