Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої у громадян виникли численні питання. Стало відомо, що повістки до військкоматів можуть вручати через родичів. Ситуацію пояснив юрист Максим Шинжирбаєв.

У квітні Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки. Повістки дозволили роздавати чоловікам незалежно від місця їх реєстрації та перебування на військовому обліку. Виявляється, що документи за військовозобов'язаних можуть отримати їхні рідні.

Відомо, що повістку вважають правильно врученою, якщо їх заповнили даними заздалегідь. Військовозобов'язаний має особисто підписати документ. Максим Шинжирбаєв наголосив, що повістки також дозволено вручати родичам потенційних призовників. Але вони мають бути повнолітніми і проживати разом із військовозобов'язаним.

Так, повістку можуть вручити батькам чоловіка, якому виповнилося 18 років, та який підлягає строковій військовій службі. Головне, щоб вони жили разом.

Однак якщо військовозобов'язаний прописаний у батьків, але живе окремо від них, вони не можуть отримати повістку замість нього.

"Тільки якщо достеменно відомо, що особа там мешкає постійно", – зазначив правозахисник в ефірі 7-го телеканалу Одеси.

У суспільстві широко обговорюють можливість надсилання повісток через популярні месенджери Telegram, Viber, через платформу "Дія", поштою або за допомогою SMS. Шинжирбаєв вважає, що такі документи не вважатимуться правильно врученими.

Юрист підкреслив, що при врученні правильно оформленої повістки відмова від неї може призвести до відкриття кримінальної справи, тому що йтиметься про ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто із мобілізованих українців проходить навчання за кордоном, а кого відразу відправляють на фронт.