У Швейцарії запровадили санкції проти ПВК "Вагнер" та РІА "Фан"

Відповідне рішення ухвалив Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень.

Швейцарія, яка напередодні відмовилася брати участь у відстеженні російських активів разом із G7, запровадила санкції проти російської ПВК "Вагнер" та РІА "Фан". Про це повідомляє пресреліз Федеральної ради Швейцарії, інформує ZN.ua .

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"Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), відповідальний за запровадження санкцій, сьогодні додав групу Вагнера та інформаційне агентство РІА Фан до списку санкцій Швейцарії проти Росії. Зміни набувають чинності з 18:00 20 квітня", – зазначають у Федеральній раді.

14 квітня ЄС запровадив санкції проти групи Вагнера за активну участь у збройній агресії Росії проти України. Також ЄС наклав санкції на російське інформаційне агентство РІА "Фан" за поширення проурядової пропаганди та дезінформації.

Зараз Швейцарія також запроваджує санкції проти цих двох організацій, тим самим посилюючи вплив заходів ЄС.

Водночас, 10 квітня ЄС наклав заборону на трансляцію та рекламу телеканалів RT Arabic та Sputnik Arabic. Обидва канали відіграють значну роль у системній міжнародній кампанії російського уряду з маніпулювання ЗМІ та фальсифікації фактів. Раніше 25 березня 2022 року Федеральна рада Швейцарії заявила, що ефективніше протиставляти неправдивим і шкідливим твердженням факти, ніж забороняти їх прямо. Тому, поки ці два росЗМІ не будуть заблоковані у Швейцарії, на них діятиме заборона на рекламу.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, на пресконференції з нагоди візиту президента Швейцарії Алена Берсе в Берлін, виступив з рішучою критикою нейтралітету швейцарського уряду стосовно військової допомоги Україні.