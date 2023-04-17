Зеленський поділився очікування від нової зустрічі "Рамштайну"

Україні необхідні зброя та снаряди.

Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» та питання, які обговорювались на Ставці, інформує ZN.ua.

Зеленський поділився очікування від нової зустрічі
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За його словами, влада України очікує від засідання "Рамштайну" ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою, які Україна наближає не лише для себе, а й для всієї антивоєнної коаліції.

"Агресор має програти. І це наша спільна відповідальність із партнерами – виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити", - розповів Зеленський.

Він також зауважив що українські воїни гинуть щоразу, коли виникають сумніви у тому, яку зброю поставити Україні.

"Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик – щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати і щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї", – повідомив Зеленський.

Крім того, на Ставці обговорили постачання боєприпасів і все, що стосується виробництва – і державою, і приватними компаніями.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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