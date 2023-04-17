Зеленський поділився очікування від нової зустрічі "Рамштайну"
Україні необхідні зброя та снаряди.
Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» та питання, які обговорювались на Ставці, інформує
За його словами, влада України очікує від засідання "Рамштайну" ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою, які Україна наближає не лише для себе, а й для всієї антивоєнної коаліції.
"Агресор має програти. І це наша спільна відповідальність із партнерами – виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити", - розповів Зеленський.
Він також зауважив що українські воїни гинуть щоразу, коли виникають сумніви у тому, яку зброю поставити Україні.
"Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик – щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати і щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї", – повідомив Зеленський.
Крім того, на Ставці обговорили постачання боєприпасів і все, що стосується виробництва – і державою, і приватними компаніями.