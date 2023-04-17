Мобілізація: деякі чоловіки повинні знову стати на військовий облік

Військовозобов'язані чоловіки повинні знову стати на військовий облік. Це стосується переселенців, які змінили фактичне місце проживання. Щоб стати на військовий облік на новому місці їм дається 7 днів.

Чоловіки, які підлягають мобілізації, повинні знову стати на військовий облік: хто зобов'язаний це зробити за 7 днів

Порядок зняття з військового обліку та взяття на новому місці регламентовано урядовою постановою №1487, нагадують у Мінсоцполітики.

Відповідно до цієї постанови, якщо військовозобов'язані переселенці змінюють фактичне місце проживання і стають на облік як ВПО на новому місці, то вони мають також стати на військовий облік на цьому новому місці.

Попередньо вони повинні знятися з військового обліку у місці свого колишнього перебування, щоб потім зареєструватися за новим місцем проживання. Щоб змінити місце військового обліку, їм відводиться 7 днів.

Чоловіки, які підлягають мобілізації, повинні знову стати на військовий облік: хто зобов'язаний це зробити за 7 днів

Для того, щоб знятися з колишнього місця обліку і стати на облік на новому місці проживання, достатньо з'явитися до ТЦК із паспортом та своїм військово-обліковим документом.

Ця вимога стосується призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Нагадаємо, в Україні набули чинності нові правила бронювання від мобілізації. Через процедуру, що змінилася, багато підприємств не можуть забронювати своїх фахівців. Зокрема, від початку дії нових правил не змогла отримати дозволу на бронювання персоналу жодна українська IT-компанія.


Марченко Любов, Тудей





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