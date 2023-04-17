Президент Бразилії пропонує створити аналог G20 для сприяння припиненню війни в Україні
Луїс Інасіу Лула да Сілва, що вже обговорив питання російсько-української війни з кількома главами держав, серед яких лідер Китаю Сі Цзіньпін.
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який напередодні закликав США не "заохочувати" війну Росії проти України, запропонував створити аналог "Великої двадцятки", яка б сприяла припиненню війни в Україні. У новому союзі, за словами бразильського лідера, мають, зокрема, бути країни Латинської Америки, Китай та ОАЕ. Про це повідомляє France24, інформує
"G20 була сформована, щоб врятувати світову економіку, яка опинилася в кризі. Тепер важливо створити інший вид G20, щоб покласти край цій війні та встановити мир. Це мій намір, і я думаю, що нам вдасться досягти великого успіху", – зазначив президент Бразилії.
Да Сілва розповів, що вже обговорив питання російсько-української війни з кількома главами держав, серед яких лідер Китаю Сі Цзіньпін.
"І я думаю, що ми зустрічаємося з групою людей, які вважають за краще говорити про мир, ніж про війну. І тому я думаю, що ми досягнемо успіху", – додав він.