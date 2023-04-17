Президент Бразилії пропонує створити аналог G20 для сприяння припиненню війни в Україні

Луїс Інасіу Лула да Сілва, що вже обговорив питання російсько-української війни з кількома главами держав, серед яких лідер Китаю Сі Цзіньпін.

© Ricardo Stuckert/Lula/facebook

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який напередодні закликав США не "заохочувати" війну Росії проти України, запропонував створити аналог "Великої двадцятки", яка б сприяла припиненню війни в Україні. У новому союзі, за словами бразильського лідера, мають, зокрема, бути країни Латинської Америки, Китай та ОАЕ. Про це повідомляє France24, інформує ZN.ua .

"G20 була сформована, щоб врятувати світову економіку, яка опинилася в кризі. Тепер важливо створити інший вид G20, щоб покласти край цій війні та встановити мир. Це мій намір, і я думаю, що нам вдасться досягти великого успіху", – зазначив президент Бразилії.

Да Сілва розповів, що вже обговорив питання російсько-української війни з кількома главами держав, серед яких лідер Китаю Сі Цзіньпін.

"І я думаю, що ми зустрічаємося з групою людей, які вважають за краще говорити про мир, ніж про війну. І тому я думаю, що ми досягнемо успіху", – додав він.