Стіна на кордоні з РФ у Фінляндії: почалась підготовка до будівництва

Більша частина першої ділянки огорожі пролягатиме на південному сході Фінляндії, де ризик масштабної нелегальної імміграції розцінюють як найвищий.

Стіна на кордоні з РФ у Фінляндії: почалась підготовка до будівництва
© Finnish Border Guard / Facebook

У Фінляндії почали підготовку до зведення 75-кілометрової огорожі на кордоні з Росією, повідомила фінська прикордонна служба. Це буде першою ділянкою загальної огорожі протяжністю 200 кілометрів (приблизно 15% фінляндсько-російського кордону - 1 300 км).

"Випробування тестової огорожі показало, що графік будівництва реалістичний і що процес ухвалення рішень ґрунтується на правильних даних", - повідомив начальник технічного відділу штабу прикордонної охорони, бригадний генерал Ярі Толппанен (Jari Tolppanen) на пресконференції в п'ятницю.

Тестове будівництво 3-кілометрової огорожі в Іматрі почалося в березні. Під час експерименту дослідили, чи витримає огорожа зимові морози, снігові навантаження чи масу людей, які, можливо, приїдуть зі сходу. Огорожа заввишки три метри, зверху встановлено колючий дріт. Її забезпечено нічним режимом відеоспостереження, прожекторами і динаміками на найбільш важливих ділянках.

Тендерний процес будівництва огорожі почнеться восени 2023 року, дерева на першій ділянці буде видалено взимку 2023-2024 років, а дорогу, огорожу та системи управління зроблять протягом 2024-2025 років.

Фактичне будівництво першої ділянки огорожі протяжністю 75 кілометрів планують почати навесні 2024 року.

Вартість будівництва всієї огорожі становитиме близько 380 млн євро. Проект планують повністю завершити у 2026 році.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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