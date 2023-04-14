Чи відпрацьовують ЗСУ нову зброю по Криму: у РНБО відповіли щодо вангування росіян

Росіяни взялись за окопи вздовж узбережжя. "Крим - це наша територія. Якщо є відпрацювання того чи іншого озброєння, то це відбувається на нашій території".

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У РНБО прокоментували дані про вибухи, які останнім часом чують жителі Криму, що живуть поблизу локаліказії ворожої техніки. Глава відомства Олексій Данілов не виключає, що ЗСУ відпрацьовують на своїй території нові види озброєння:

"Крим - це наша територія. Ми відпрацьовуємо нові зразки озброєння. Сьогодні Президент розповідав про нові зразки озброєння, які виготовляє наш оборонно-промисловий комплекс. Тому якщо є відпрацювання того чи іншого озброєння, то це відбувається на нашій території. Можливо у Криму і відбувалось відпрацювання нових видів цього озброєння. Не виключаю", – заявив він в етері телемарафону, інформує ZN.ua .

Коментуючи підготовку росіян, які взялися за спорудження окопів вздовж лінії Чорного моря заявив, що окупанти щось собі вангують і про щось здогадуються, але траншеї навряд чи зможуть їх врятувати:

"Cкільки б вони там кілометрів не нарили окопів, їх це точно не врятує. Вони усі звідти підуть. Це лише питання часу".